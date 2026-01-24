Passa il decreto “Salva-ILVA”, ma da Novi si chiede più concretezza

Novi Ligure (AL) – Con la conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, il Parlamento ha approvato in via definitiva un nuovo intervento pubblico a sostegno della continuità operativa dello stabilimento Ilva oggi gestito da Acciaierie d’Italia.

Il provvedimento autorizza innanzitutto l’utilizzo di 108 milioni di euro residui, già trasferiti in passato da Ilva in amministrazione straordinaria: di questi, 92 milioni risultano già spesi. A ciò si aggiunge la possibilità di un ulteriore finanziamento fino a 149 milioni di euro per il 2026, sotto forma di prestito-ponte rimborsabile entro sei mesi, da restituire attingendo al ricavato della futura cessione aziendale.

Il prestito scatterà nel caso in cui la procedura di vendita a soggetti terzi non si concluda entro il 30 gennaio 2026.

Dal 2012 a oggi lo Stato ha già immesso circa 3,6 miliardi di euro per tenere in vita l’Ilva, attraverso una lunga sequenza di contributi, prestiti, ingressi pubblici nel capitale, finanziamenti dei soci e misure d’emergenza. Una cifra enorme che è solo una catena di salvataggi temporanei.

Se n’è discusso a Novi in una conferenza tenuta nella sede del Pd dal deputato Federico Fornaro, dal sindaco di Novi Rocchino Muliere e dal segretario Pd di Novi Daniele Mascia. Il PD di Novi chiede al governo di attivarsi anche nel caso venissero meno gli approvvigionamenti da Taranto, per far sì che almeno Novi possa acquistare la materia prima da altri fornitori perché, come ha detto Muliere, è un impianto competitivo che necessita di continuità produttiva.