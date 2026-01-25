Calcio Serie A – La Roma riacciuffa il Milan su rigore: finisce 1-1

Roma ( Milan – Roma 1-1) – La 22a giornata della Serie A consegna il primo pareggio stagionale alla Roma, che sin qui aveva soltanto vinto o perso in campionato. I giallorossi fermano infatti il Milan sull’1-1, consentendo all’Inter di volare a +5 sui rossoneri e agganciandosi al Napoli: Gasperini ora è al fianco di Conte, terzo con 43 punti davanti alla Juventus (42) e al Como (40). Nel primo tempo dell’Olimpico domina la Roma, a cui manca solo il gol. Malen è una furia negli ultimi sedici metri, ma sbatte su Maignan e si divora una potenziale rete, calciando a lato. Esito simile per Celik e Koné, bloccati dallo strepitoso portiere del Milan: almeno quattro parate decisive per l’ex Lille. Nella ripresa il Milan alza il suo baricentro, si fa vedere in avanti e punisce gli errori dei rivali: De Winter insacca il vantaggio da corner al 61′. Gasperini capovolge il suo attacco, inserendo Vaz e Pellegrini, e proprio il capitano giallorosso ripaga la fiducia del tecnico: è pari al 74′ su rigore, concesso per un mani di Bartesaghi. Finisce così all’Olimpico, un punto a testa per Milan e Roma.

Roma – Milan

Gol: 16′ st De Winter (M), 29′ st Pellegrini rig. (R).

Roma (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné (14′ st Pisilli), Wesley; Dybala (23′ st Pellegrini), Soulé (39′ st Venturino); Malen (23′ st Vaz). A disposizione: Vásquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Ziolkowski, Lulli. All. Gasperini.

Milan (3-5-2) – Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (1′ st Athekame), Ricci (33′ st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (22′ st Füllkrug), Leao (22′ st Pulisic). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupiñán, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. All. Allegri.

Arbitro: Colombo.