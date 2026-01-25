Calcio Serie C – Cinquina dell’Alcione Milano contro la Dolomiti Bellunesi

Milano ( Alcione Milano – Dolomiti Bellunesi 5-0) – L’avvio è prudente, con le due squadre impegnate soprattutto a studiarsi. La prima vera occasione arriva al 17’, quando Muroni si coordina al volo, ma Consiglio risponde d’istinto. Col passare dei minuti, però, è la Dolomiti Bellunesi a prendere campo e a creare le opportunità più nitide. Su calcio d’angolo, Petito costringe Agazzi a una parata di altissimo livello e, sulla successiva incornata di Saccani, è Bright a salvare quasi sulla linea. Poco dopo si rinnova il duello tra Petito e Agazzi, con il portiere di casa ancora decisivo. Nel momento migliore degli ospiti, però, arriva la doccia fredda: Morselli affonda sulla fascia e mette al centro un pallone perfetto per Muroni, che non sbaglia e firma l’1-0 poco dopo la mezz’ora.La ripresa si apre nel peggiore dei modi per i dolomitici. Al 7’ Pitou calcia dall’interno dell’area, la deviazione involontaria di Pittino spiazza Consiglio e il pallone termina in rete. Il colpo è durissimo e l’Alcione ne approfitta subito: quattro minuti più tardi Scuderi si accentra da sinistra, salta Saccani e sorprende il portiere sul primo palo per il 3-0. La Dolomiti Bellunesi prova a reagire con un colpo di testa di Mondonico, ma Chierichetti si oppone. È l’ultimo sussulto, perché poco dopo Pitou colpisce ancora, questa volta su punizione, e Muroni chiude i conti firmando la personale doppietta che vale la cinquina e rende ancora più amaro il passivo finale.

Alcione Milano – Dolomiti Bellunesi

Gol:pt 32’ Muroni; st 7’ e 19’ Pitou, 11’ Scuderi, 31’ Muroni.

Alcione Milano: Agazzi; Bertolotti (39’ pt Chierichetti), Pirola, Miculi (37’ st Giorgeschi), Scuderi; Lopes (24’ st Invernizzi), Galli (24’ st Lanzi), Muroni; Bright (37’ st Gallazzi), Pitou; Morselli. In panchina: Raffaelli, Ciappellano, Renault, Plescia, Rebaudo, Olivieri, M. Marconi, Tordini. Allenatore: Giovanni Cusatis.

Dolomiti Bellunesi: Consiglio; Pittino (24’ st Trabucchi), Mondonico (35’ st Tavanti), Gobetti; Saccani (24’ st Lattanzio), Burrai, Cossalter, Mignanelli; Clemenza (14’ st Olonisakin), Petito (14’ st Agosti); G. Marconi. In panchina: Abati, Zecchin, Alcides, Brugnolo, Masut, Vacca. Allenatore: Alessandro Comi. Squalificato: Alberto Bonatti.

Arbitro: Michele Maccorin di Pordenone.