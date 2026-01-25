Calcio Serie C – Pareggio ad Altamura per l’Atalanta U23: pareggio per 1-1

Altamura ( BA) –Un punto per parte tra Atalanta U23 e Team Altamura: finisce 1-1 la gara valida per la 23ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26. Avvio di gara equilibrato allo stadio Tonino D’Angelo di Altamura. All’8’ Vavassori trova la rete dopo un taglio perfetto sfruttando l’assist di Cassa, ma l’azione viene fermata per posizione di fuorigioco. Sono comunque i nerazzurri a sbloccare il match al 44’: Comi colpisce di testa e insacca con precisione il cross di Ghislandi. Pochi istanti prima dell’intervallo anche Vavassori va vicino al gol: dopo aver sottratto con abilità il pallone al difensore avversario si invola verso la porta, ma il portiere respinge la conclusione in calcio d’angolo. La ripresa si apre in salita per i nerazzurri: al 47’ Comi scivola e Grande ne approfitta presentandosi davanti a Vismara e trovando la rete del pareggio.Al 53’ arriva la risposta dell’Atalanta U23 con Cassa, che conclude in area ma trova la deviazione della difesa dell’Altamura; sul pallone a rimorchio si avventa Bergonzi, il cui tiro termina alto. L’altra occasione più importante del secondo tempo capita a Levak, che sfrutta un tocco in avanti di Misitano in area ma non riesce a centrare lo specchio della porta.

Team Altamura – Atalanta U23

Gol: 44′ Comi, 47′ Grande.

Team Altamura: Alastra, Zazza, Doumbia (67′ Dipinto), Rosafio (78′ Peschetola), Curcio, Poli (46′ Esposito), Grande, Sillletti (C), Mogentale, Nazzaro, Falasca (88′ Mbaye). A disposizione: Spina, Viola, Suazo, Dimola, Fraccalvieri, Fantoni. In panchina: Devis Mangia.

Atalanta U23: Vismara, Berto, Panada (C), Comi, Pounga, Cassa (61′ Misitano), Ghislandi (79′ Simonetto), Navarro, Levak (90+5′, Steffanoni), Bergonzi, Vavassori (79′ Cortinovis). A disposizione: Zanchi, Torriani, Plaia, Guerini, Obrić, Riccio, Tornaghi, Idele, Fiogbe, Mencaraglia, Zanaboni. In panchina: Luigi Pagliuca.

Arbitro: Leonardo Di Mario di Ciampino.