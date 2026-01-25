Calcio Serie C – Stop per la Juventus U23 contro la capolista Arezzo: finisce 1-0 per gli amaranto

Arezzo ( Arezzo – Juventus U23 1-0) – Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive della Juventus Next Gen che cade, di misura, sul campo della capilista Arezzo. In Toscana la squadra amaranto si impone 1-0 grazie alla rete di Tavernelli nel corso della prima frazione. L’avvio di gara è di marca locale: al minuto 2, sugli sviluppi di un traversone teso proveniente dalla corsia mancina, Gilli svetta più in alto di tutti e indirizza verso la porta, ma il riflesso di Simone Scaglia è ottimo. Nei minuti seguenti regna l’equilibrio: entrambe le formazioni manovrano con precisione a metà campo, ma le difese restano attente e concedono pochissima profondità. La partita vive, dunque, una fase di studio tattico. Nonostante il buon momento della squadra di Massimo Brambilla, al 20’ l’Arezzo passa in vantaggio. Un’incertezza difensiva da parte della retroguardia bianconera permette a Tavernelli di avventarsi sul pallone: la conclusione al volo dell’attaccante amaranto non lascia scampo a Scaglia, 1-0. Serve una reazione da parte dei bianconeri e arriva, puntuale, un giro di orologio più tardi con Anghelè: il numero 10 si libera per lo spunto personale, controlla e scarica verso la porta. Solo un grande intervento di Venturi nega la gioia del pareggio alla Next Gen. ‘Arezzo parte fortissimo nella ripresa e al 47’ sfiora tre volte il raddoppio in un’unica azione: Ravasio colpisce prima il palo, poi sbatte su Simone Scaglia e, infine, vede il suo terzo tentativo respinto sulla linea dal colpo di testa di Pedro Felipe. Nei cinque minuti di recupero i bianconeri cercano il pareggio con le ultime energie rimaste, ma l’Arezzo si difende con ordine. Al fischio finale i tre punti se li aggiudica la formazione toscana.

Arezzo – Juventus U23

Gol: pt 20′ Tavernelli

Arezzo (4.3-3): 22 Venturi; 4 Coppolaro, 13 Gilli, 19 Chiosa, 37 Righetti; 17 Ionita (8 Mawuli 28′ st), 7 Guccione, 24 Chierico; 10 Pattarello (11 Varela 25′ st), 91 Ravasio (71 Cianci 28′ st), 21 Tavernelli. In panchina 1 Trombini, 12 Galli, 3 Tito, 30 Arena, 45 Perrotta, 72 Cortesi, 92 Dezi. Allenatore: Cristian Bucchi.

Juventus u23:1 S. Scaglia; 4 Pedro Felipe, 23 F. Scaglia (21 Gunduz 17′ st), 3 Gil; 41 Cudrig (15 Savio 9′ st), 8 Owusu (30 Mazur 29′ st), 16 Faticanti, 7 Puczka; 10 Anghelè (11 Amaradio 29′ st); 90 Okoro (9 Deme 17′ st), 17 Guerra. In panchina: 28 Bruno, 29 Fuscaldo, 18 Brugarello, 26 Pagnocco, 31 Martinez, 33 Perotti. Allenatore: Massimo Brambilla.

Arbitro: Marco Di Loreto di Terni