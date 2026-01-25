Calcio Serie D -Sconfitta al 90′ per il Derthona a Genova contro il Ligorna

Genova ( Ligorna – Derthona 1-0) – Peccato sia finita così, con una sconfitta immeritata per il Derthona che, nel trittico di sfide con le squadre liguri al vertice del campionato, esce sconfitto per 1-0, beffato da un colpo di testa quasi fortuito di Pastore al 45′ del secondo tempo. I tortonesi giocano una partita attenta, difendono bene e ripartono in avanti appena possibile. Ligorna praticamente inerte per tutta la partita. Derthona che al 43′ del primo tempo sfiora il vantaggio: bella conclusione di Gerbino che si stampa sul palo e torna sui piedi di Nobile che, appostato all’altezza del dischetto del rigore, conclude al volo con palla alta. Partita giocata a ritmi veloci da entrambe le squadre e, a riprova dell’equilibrio in campo, non si registra un’occasione degna di nota per trenta minuti, sino a quando il fantasista Busto riesce ad avanzare sino al limite dell’area e conclude forte ma centrale: Cizza para senza particolari problemi. Dall’altra parte Scalzi e Buongiorno faticano a ricevere palla: il centravanti tortonese al 32′ per poco non ruba palla a Sabbione per poi presentarsi a tu per tu con il portiere avversario. Al 43′ clamorosa occasione per il Derthona: Buongiorno è bravo a difendere palla, esce dall’area e serve Gerbino che non ci pensa due volte e scaglia un fendente col destro, su cui Rodriguez Caparroz non ci arriva, ma sfortunatamente, la palla finisce sul palo, prima di dirigersi sui piedi di Nobile che conclude al volo da ottima posizione , con palla che esce sopra la traversa.Via via la partita perde ritmo, i tortonesi imbastiscono una buona azione al 29′ st con palla a Patti, anticipato di testa dall’estremo difensore di casa e al 32′ quando Scalzi batte una punizione e Daffonchio prova a colpire di testa con palla alta.Al 45′ st il Ligorna passa, azione sulla fascia destra con cross di Delle Piane, palla che attraversa l’area e finisce sulla testa di Pastore e prende una traiettoria beffarda che la indirizza sotto il set, alla sinistra di Cizza. Una beffa per i tortonesi. Saranno sette i minuti di recupero: Buttu inserisce Taverna per Patti, ma il Ligorna indietreggia e mantiene il vantaggio. La partita termina 1-0.

Ligorna – Derthona

Gol: 45’st Pastore

Ligorna (3-4-1-2):Rodriguez Caparroz, Dellepiane, Carlini, Sabbione, Costantino (32′ st Tiana), Scannapieco, Miccoli (32′ st Bruzzo), Piredda, Busto (20′ st Rosa), Vuthaj, Pastore. In panchina Gentile, Vassallo, Rosa, Vernetti, Bruzzo, Vitali, Lurani, Tarducci, Tiana.All.: Matteo Pastorino

Derthona (3-5-2): Cizza, Benedetti, Daffonchio, Marcaletti, Nobile (15′ st De Simone), La Cava, Patti (45′ st Taverna), Gerbino, Tocila (15′ st Farrauto), Scalzi, Buongiorno.In panchina Mandrino, Disegni, Screpis, Taverna, Robotti, Farrauto, Orlando, Ricci, De Simone. All.: Pietro Buttu

Arbitro: Manzini di Verona