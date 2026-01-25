Calcio Serie D – Successo casalingo per la Valenzana che supera 1-0 l’Asti

Valenza ( Valenzana Mado – Asti 1-0) – Vittoria casalinga per la Valenzana Mado che oggi pomeriggio tra le mura amiche ha superato 1-0 l’Asti. Tre punti importanti per la squadra di mister Luca Pellegrini che grazie a questo successo si porta a quota 27 punti mentre i galletti rimangono fermi a quota 18.- Il primo squillo del match è di Montini che ci prova con un diagonale che non ha l’effetto sperato; risponde l’Asti con un cross invitante di Soplantai che però non trova nessun attaccante biancorosso. Al 26′ ci prova Podestà, ma il tiro viene parato da Sattanino, mentre al 34′ è provvidenziale l’intervento di West in prossimità della linea sul diagonale di Larotonda. Sul finire di frazione si fa vedere nuovamente in avanti la Valenzana: prima Brustolin è attento su Doria, poi il tiro di Palazzolo colpisce il palo e finisce fuori. Nella ripresa al 13′ la Valenzana va vicino al gol: corner di Greco, sponda di Lusha per Palazzolo che da buonissima prende il palo. Ancora rossoblù in avanti con il diagonale di Doria fuori di poco. Al 22′ si fa vedere in avanti l’Asti: Sattanino respinge con il piede il tiro di Podestà poi la difesa fa muro sul tiro di Mancini. Sembra un buon momento per i galletti, ma è la Valenzana a passare in vantaggio: angolo di Greco, sponda di West per Palazzolo che da due passi insacca. Nel finale l’Asti ci prova con il colpo di testa di Mazzucco che però Sattanino para. Finisce 1-0.

Valenzana Mado – Asti

Gol: 75’ Palazzolo

Valenzana: Sattanino, Sammouni (46’ Ceccarini) Saidi, Maione (72’ Ciliberto), Lusha (94’ Carnovale), Doria (80’ Toniato), Montini, Ciletta (46’ Greco), Palazzolo, Venneri, West. In panchina: Losa, Ceccarini, Greco, Ragni, Ciliberto, Massaro, Borgna, Toniato, Carnovale. Allenatore: Pellegrini Luca

A.S.D. Asti: Brustolin, Ropolo, Toma, Gatto (80’ Toldo), Larotonda (75’ Gjura), Soplantai, Bonora (21’ Ortolano), Garcia Magnelli, Mazzucco, Podestà (87’ Ferrari), Mancini (75’ Altomonte). In panchina: Bassani, Gjura, Isoldi, Bresciani, Toldo, Ferrari, Ortolano, Pisciotta, Altomonte. Mister: Buglio Francesco

Arbitro: Luigi Scicolone (S. Donà).