Donna trovata ferita in casa: arrestato il figlio

Caselle (TO) – Ieri notte verso le tre una donna di 65 anni è stata trovata con una ferita alla testa nella propria abitazione in Via Torino 90. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di Venaria. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. Il personale ha iniziato le manovre rianimatorie in casa e le ha proseguite lungo il trasporto fino all’ospedale Maria Vittoria, a Torino, dove la donna è giunta in codice rosso per il trauma cranico. È stato arrestato per tentato omicidio, con l’accusa avere ferito con una pistola sparachiodi la madre, il figlio Paolo Ferri di 40 anni. È stato proprio lui a chiamare il 112 e avviare la macchina dei soccorsi. Al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Venaria, anche un audio inviato a un amico alcune ore prima della tragedia, in cui avrebbe preannunciato di volersi liberare della madre dopo l’ennesimo litigio.. Il figlio è stato arrestato e trasferito in carcere a Torino.