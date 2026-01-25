Giovane di 19 anni investito in bici da un’auto: nessun testimone, ma una telecamera ha ripreso l’incidente, il ragazzo è morto all’ospedale

Torino – Davide Borgione di 19 anni è stato trovato ieri mattina verso le sei in fin di vita in una strada del quartiere San Salvario, all’angolo tra Corso Marconi e Via Nizza con accanto una bicicletta a pedalata assistita noleggiata per tornare a casa. Il diciannovenne torinese è stato urtato da un’auto mentre pedalava in bicicletta senza casco al rientro da una discoteca. L’automobilista non avrebbe prestato soccoso e si sarebbe dileguato. Dalla targa gli agenti sono risaliti al proprietario, che quindi potrà essere interrogato. A dare l’allarme è stato un passante: il giovane è stato portato all’ospedale Cto, dove è stata dichiarata la morte per trauma cranico.