Pallacanestro Serie A2 – Seconda sconfitta consecutiva per Torino: passa al fotofinish la Juvi

Torino ( Basket Torino – Juvi Cremona 73-74) – La Reale Mutua Basket Torino accarezza una rimonta clamorosa nell’ultimo quarto, risalendo fino al -1 dopo essere scivolata a -19, ma la Ferraroni Juvi Cremona difende il vantaggio costruito nei primi tre periodi e passa 74-63 al Pala Gianni Asti. Gara dai due volti per i gialloblù, penalizzati da percentuali e continuità, ma capaci di rientrare con carattere nel finale.La Reale Mutua Basket Torino esce sconfitta dalla sfida serale del Pala Gianni Asti contro la Ferraroni Juvi Cremona, che si impone 74-63 al termine di una partita intensa, segnata da un lungo inseguimento gialloblù e da una rimonta che si ferma solo negli ultimi possessi. Per Torino una gara a strappi, con un avvio complicato, un terzo quarto in salita e un ultimo periodo di grande orgoglio che però non basta a ribaltare l’inerzia.

Basket Torino – Juvi Cremona

Parziali: 16-23, 25-29, 13-14, 19-8

Reale Mutua Torino: Robert Allen 25 (2/8, 5/9), Macio Teague 13 (2/8, 1/6), Matteo Schina 10 (1/2, 2/3), Davide Bruttini 9 (3/3, 0/0), Federico Massone 5 (1/7, 1/4), Lorenzo Tortu’ 5 (1/1, 1/5), Marco Cusin 4 (2/3, 0/0), Umberto Stazzonelli 2 (0/2, 0/2), Giovanni Severini 0 (0/1, 0/2), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Coach Moretti

Ferraroni Juvi Cremona: Billy Garrett 26 (5/9, 4/6), Simone Barbante 22 (0/2, 6/7), Kadeem Allen 6 (2/3, 0/0), Matias Bortolin 6 (3/3, 0/0), Tommaso Vecchiola 5 (1/1, 0/2), Gregorio Allinei 4 (0/1, 1/7), Andrea La torre 3 (0/0, 1/4), Edoardo Del cadia 2 (1/5, 0/0), Alessandro Panni 0 (0/1, 0/3), Massimo Fiodo 0 (0/0, 0/0), Matteo Di croce 0 (0/0, 0/0). Coach Bechi