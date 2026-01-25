Pallacanestro Serie B – Sconfitto dalla capolista il Monferrato Basket: Vigevano passa a Casale

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Elachem Vigevano 74-96) – Atmosfera delle grandi occasioni al “PalaEnergica Paolo Ferraris”, dove la Novipiù di coach Corbani accoglie la capolista Elachem Vigevano. Complice la vicinanza fra le due piazze e i risultati dei ragazzi di coach Salieri, un vero e proprio “muro gialloblu” anima la curva ospite. Un bellissimo primo quarto si chiude sul 27-25 con gli ospiti che riaprono, sfruttando qualche imprecisione difensiva dei Rossoblù, una partita iniziata con la giusta grinta dalla squadra di coach Corbani. Nella seconda frazione il ritmo cala ma non l’intensità; la Novipiù perde la lucidità dei primi minuti, ma con caparbietà rimane aggrappata alla partita condotta a suon di canestri dall’ex NCAA Kancleris. Al rientro dagli spogliatoi la formazione di coach Salieri cambia approccio difensivo, lasciando la MB a secco per quasi 6 minuti: è l’allungo decisivo, che mette in partita Boglio e Corniati. Non ci sono più spiragli per Casale e il match termina sul punteggio di 74-96.

Parziali: 27-25; 45-49; 55-74

Monferrato Basket: Zanzottera 21 (7/9, 1/2), Martinoni 18 (3/6, 1/4), Marcucci 9 (3/4, 1/4), Guerra 5 (1/2, 1/5), Osagie 5 (1/1, 1/3), Caglio 5 (1/1, 0/3), Rupil 5 (1/3, 1/4), Osatwna 5 (0/1), Mossi 1, Dia, Quaroni (0/1 da tre). Flueras n.e. All. F. Corbani.

Elachem Vigevano: Kancleris 18 (9/11, 0/1), Corgnati 17 (6/9, 1/4), Boglio 13 (3/5, 1/4), Mazzantini 10 (3/5, 1/3), Cucchiaro 10 (2/5, 2/6), Verazzo 9 (3/3, 0/3), Diouf 8 (4/5), Fantoma 5 (1/1, 1/1), Gajic 4 (2/5, 0/4), Lucchini 2 (1/1), Zacchigna (0/2, 0/1), Fiusco. All. S. Salieri.