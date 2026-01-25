Verso il recupero del “buen retiro” dove Cavour pensò all’Unità d’Italia

Trino (VC) – I lavori di restauro della tenuta del Conte Camilo Benso di Cavour inziati nel settembre scorso interessano due edifici appartenenti al borgo di Leri Cavour, le strutture che si vedono una volta lasciata la strada delle Grange, il primo dei quali è la tenuta del conte Camillo Benso, che ne aveva fatto il suo buen retiro a poca distanza da Torino. Comune, Provincia ed Enel proseguono spediti, e la consegna delle prime due palazzine è prevista entro il 30 settembre. A questo proposito va detto che la giunta comunale di Trino ha appena approvato l’addendum all’accordo di pianificazione sottoscritto nel settembre 2022 tra Provincia, Comune di Trino, Soprintendenza, Ente di gestione delle aree protette: un passaggio obbligato per aggiornare la cifra necessaria ad effettuare i lavori, passata dagli 810.000 euro previsti all’epoca dell’elaborazione dello studio di fattibilità, a 1,4 milioni di euro, già stabiliti e annunciati da Enel a settembre.

I lavori dovrebbero finire entro la fine di settembre sia per quanto riguarda gli ex uffici che la palazzina adiacente. I primi saranno trasformati in un b&b, con sei camere, quindi la casa per la famiglia del custode. Sotto alle impalcature si intravedono stanze e tetti rinnovati. Terminato il primo lotto si proseguirà col secondo su Casa Cavour, con un costo di due milioni di euro, per creare una parte museale, con il racconto del Conte innovatore e con il ritorno della statua «decapitata dello statista, che ora è custodita a Santena.