26 Gennaio 2026 REDAZIONE Nera 19

Arrestato uomo di 37 anni per spaccio: scoperta serra di marjuana in casa

Torino –A Torino, la polizia di Stato ha arrestato un uomo di 37 anni, cittadino italiano, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dal commissariato di P.S. Madonna di Campagna, a seguito di mirati accertamenti info-investigativi. Gli agenti si sono recati in un appartamento di via Banfo, dove hanno subito percepito un intenso odore di marijuana proveniente dall’ingresso. Una volta entrati, hanno identificato l’uomo che si è mostrato reticente al controllo.Durante la perquisizione, nel corridoio dell’abitazione sono state scoperte due serre contenenti 21 vasi con piante di marijuana già pronte, germogli di diverse dimensioni e foglie essiccate. Nel box doccia erano presenti fertilizzanti, terra, contenitori a led, sacchetti in tela per setacciare le piante e altri prodotti chimici utilizzati per la coltivazione.In cucina, gli agenti hanno trovato un kit completo per il monitoraggio dell’umidità e del pH delle piante, un lux metro digitale, un pezzo di hashish, circa 100 grammi di marijuana conservati in barattoli, un bilancino di precisione e quasi 585 euro in contanti. ArrIl procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Fino a eventuale sentenza definitiva, l’indagato beneficia della presunzione di non colpevolezza.

