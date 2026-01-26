Calcio Serie C – Inter U23 vince in trasferta a Lecco: i Nerazzurri si impongono con due reti

Lecco ( Lecco – Inter U23 0-2) – Prestazione solida, matura e concreta per l’Inter U23, che allo stadio Rigamonti-Ceppi supera il Lecco per 2-0 nella 23ª giornata del Girone A di Serie C. I gol di Kamate e La Gumina decidono una sfida importante, permettendo ai nerazzurri di conquistare tre punti pesantissimi e di salire al quarto posto in classifica con 37 punti.Il primo squillo è nerazzurro al 9’, quando Topalovic prova la conclusione dal limite senza trovare lo specchio. L’Inter cresce con il passare dei minuti e al 33’ va vicinissima al vantaggio: Kamate calcia a botta sicura in area, ma Tanco salva tutto respingendo sulla linea. Nel finale di frazione i nerazzurri continuano a spingere: al 41’ La Gumina ha una buona occasione, ma la sua conclusione è centrale e viene controllata dal portiere. Si va al riposo sullo 0-0. La ripresa si apre con un Lecco più intraprendente che ci prova con Lovisa, ma al 52’ sono i nerazzurri a colpire: dopo un batti e ribatti in area, Kamate è il più rapido di tutti e con un potente sinistro al volo firma lo 0-1. Al 72’ arriva il colpo del definitivo ko: sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore dei padroni di casa, l’Inter riparte in contropiede. Zuberek recupera palla e serve La Gumina, che parte da dietro la linea di centrocampo e davanti a Furlan è freddissimo nel siglare lo 0-2. Nel finale i nerazzurri gestiscono il doppio vantaggio con ordine e personalità, senza correre particolari rischi fino al triplice fischio.

Lecco – Inter U23

Gol: 52′ Kamate , 72′ La Gumina

Lecco (3-5-2): 1 Furlan; 4 Marrone, 18 Tanco ((20 Mihali 82′), 27 Basili (97 Duca 46′); 45 Rizzo, 6 Mallamo (17 Pellegrino 60′), 21 Metlika (14 Bonaiti 60′), 5 Zanellato, 33 Lovisa; 10 Furrer (9 Alaoui 82′), 25 Sipos. In panchina: 22 Dalmasso, 90 Constant, 7 Grassini, 16 Ferrini, 73 Nova, 78 Anastasini, 79 Arena. Allenatore: Federico Valente.

Inter U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 46 Cinquegrano, 19 Prestia, 15 Stante; 10 Kamate, 37 Kaczmarski (14 Bovo 66′), 8 Fiordilino, 9 Topalovic (44 Berenbruch 66′), 3 Cocchi; 7 Spinaccè (35 Zuberek 66′), 20 La Gumina (90 Lavelli 86′). In panchina : 1 Melgrati, 12 Raimondi, 4 Zanchetta, 11 Agbonifo, 16 Venturini, 25 David, 39 Bovio. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Iacobellis