Esplosione bancomat a Cumiana: malviventi in fuga

Cumiana (TO) –Esplosione nella notte nel centro di Cumiana, nel Torinese, dove una banda di ladri ha fatto saltare in aria il bancomat della filiale dell’Unicredit di corso Vittorio Veneto.La tecnica usata è stata quella della cosiddetta “marmotta”. I malviventi non sono riusciti ad asportare denaro dall’Atm, ma sono riusciti a darsi alla fuga a bordo di un’autovettura scura. Non ci sono feriti ma l’esplosione ha causate ingenti danni strutturali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pinerolo per i rilievi del caso.