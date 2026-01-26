Pallacanestro Serie A – Derby infernale per l’Olimpia: Varese recupera un ampio svantaggio e vince

Milano ( Olimpia Milano – Openjobmetis Varese 74-84) –Prima sconfitta in campionato per coach Peppe Poeta dopo 7 vittorie consecutive: l’EA7 Emporio Armani Milano cade sul parquet del Lido per 84-74 nel derby contro Varese gettando al vento il +12 della metà del terzo periodo. Decisivo il parziale di 20-5 con cui l’Openjobmetis svolta la partita resuscitando nel suo momento peggiore.Soltanto una manciata di minuti (5, per l’esattezza), dove Milano incassa un maxi-break di 5-20 vedendo evaporare quel +12 del 24′ (51-39) su cui pensava di poter ormai gestire una partita tenuta in pugno da tempo. Dopo le sconfitte nelle sfide cruciali di Eurolega, l’Olimpia incassa anche il primo ko in campionato della gestione Poeta (record 7-1) e manca la chance di presentarsi al big-match del prossimo weekend con Brescia con l’odore del secondo posto nelle narici. Ma la classifica, sporcata a 12-4, è un problema relativo. La verità, molto più preoccupante, è che ora, anche in campionato e contro avversarie inferiori, emergono le stesse criticità viste in Europa, ormai ben radicate nel background di questa squadra.

Olimpia Milano – Openjobmetis Varese

Parziali: 19-15/24-21/19-27/12-21

Milano: Ellis 3, Brooks 14, LeDay 15, Shields 5, Nebo 14; Guduric 13, Mannion 5, Ricci 2, Flaccadori 3, Dunston, Mannion 5. N.e.: Diop, Tonut. All.: Poeta.

Varese: Moore 21, Nkamhoua 10, Iroegbu 13, Renfro 5, Alviti 5; Stewart 18, Assui, Librizzi 12. N.e.: Villa, Bergamin, Ladurner, Freeman. All.: Kastritis.