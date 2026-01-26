Ricerche lungo il Po per una persona scomparsa in zona Valentino

Torino –Sono in corso a Torino le ricerche di una persona scomparsa nella zona del parco del Valentino, lungo il fiume Po. L’allarme risale alla serata di ieri, 24 gennaio, e le attività di ricerca proseguono anche oggi in pieno centro.Sul posto operano diverse squadre dei Vigili del fuoco, impegnate nelle aree vicine alle rive tra il Valentino e corso Cairoli, con controlli a terra e lungo i percorsi adiacenti al fiume. In supporto è presente anche il nucleo sommozzatori, attivato per verifiche mirate in prossimità dell’acqua.Per le operazioni viene utilizzato anche un gommone dei Vigili del fuoco, impiegato per perlustrare direttamente dal fiume i tratti più vicini all’argine e le zone dove la visibilità da terra risulta limitata. La presenza dell’unità in acqua è collegata alla possibilità, al momento non esclusa, che la persona possa trovarsi nel Po. Secondo le prime informazioni disponibili, la persona scomparsa sarebbe una donna. Le ricerche risultano in corso dalla tarda serata e, nella mattinata, sono state intensificate con personale specializzato e mezzi dedicati. Ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire l’ultimo punto noto e definire con maggiore precisione l’area di intervento.