Uno sciacallo ha derubato Davide ferito a terra dopo la caduta dalla bici

Torino – Venerdì mattina verso le sei Davide Borgione, 19 anni, è a terra con una bici elettrica a noleggio vicina al suo corpo. Forse è stato investito da un’auto (https://www.alessandriaoggi.info/sito/2026/01/25/giallo-sulla-morte-di-davide-borgione-trovato-in-fin-di-vita-per-strada-accanto-al-corpo-una-bici/). Era con gli amici a ballare. Uscito dalla discoteca ha preso una bici per tornare a casa. La Polizia Municipale rintraccia l’investitore e lo interroga. Lui risponde che non si è accorto di niente perché quel ragazzo evidentemente era già a terra e non l’ha visto. Ma dalle telecamere di sorveglianza spunta un altro uomo di passaggio che si avvicina al corpo di Davide, rovista nelle sue tasche e gli ruba il portafoglio. E se ne va. Verso le sette passa un altro uomo a piedi, vede il corpo di Davide a terra ancora vivo: chiama i soccorsi e il 118 è sul posto in pochi minuti, poi il trasporto inutile all’ospedale: Davide è dichiarato morto all’ospedale. Ora la Polizia Locale insieme ai Carabinieri stanno indagando servendosi delle immagini delle telecamere per individuare il ladro. Ora si fanno ipotesi sull’incidente: che sia stato urtato da un’auto; che abbia avuto un malore. L’asfalto era bagnato per la pioggia, potrebbe essere scivolato con la bici e stramazzato a terra riportando un trauma cranico. Certo è che ora si cerca il ladro perchè quando hanno trovato Davide mancava il suo portafoglio