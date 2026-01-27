In forte aumento i pazienti psichiatrici ad Asti

Asti – Come previsto dal “Piano di azione nazionale 2025-2030” per una sempre maggiore connessione tra servizio di salute mentale e dipendenze, ad Asti si prevede la realizzazione del “Dipartimento di salute mentale della persona e della comunità” che comprende Psichiatria, Psicologia e Servizio delle Sipendenze. Si tratta di un lavoro di squadra in collaborazione con Neuropsichiatria Infantile. Il problema esiste in quanto tra il 2023 e il 2025 i pazienti presi in carico da Psichiatria sono passati da 4.951 a 6.149, con una crescita del 24%. Nello stesso periodo i minori di 18 anni seguiti da Neuropsichiatria sono saliti da 2.879 a 3.324. In aumento anche le prestazioni erogate nel triennio 2023 – 2025: da 21.283 a 28.422 per gli under 18, da 43.671 a 56.098 per gli over 18. La crescita di disturbi depressivi e disagio riguarda in particolare i giovani, elemento che pone l’accento sulla necessità di intervenire prima dei 25 anni, fase cruciale di esordio dei disturbi nel 75% dei casi. I pazienti in carico alla struttura di Psicologia, che segue anche i pazienti di Neuropsichiatria infantile, Psichiatria, SerD e Oncologia, sono stati nel 2025 4.263, il 15% in più rispetto all’anno precedente. Di questi, 1.126 avevano meno di 18 anni.