Padre condannato a 17 anni per le violenze sulla figlia

Imperia (Ansa) – Un uomo è stato condannato dal tribunale collegiale di Imperia a 17 anni di reclusione con l’accusa di violenza sessuale su minori. Il pubblico ministero Veronica Meglio aveva chiesto 28 anni di carcere. L’uomo è accusato di aver abusato della figlia per oltre sette anni e, in particolare, da quando la piccola aveva solo 6 anni. Nei suoi confronti il giudice ha disposto anche una provvisionale di 25.000 euro a favore della parte civile, sostenuta dall’avvocato Andrea Artioli. La vicenda sarebbe emersa a scuola, da alcune confidenze della piccola. A quel punto sono scattate le indagini attraverso intercettazioni ambientali e il rinvenimento di diverso materiale pedopornografico nel computer dell’uomo.