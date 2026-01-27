Poliziotto spara un ragazzo di 28 anni e lo uccide: la vittima aveva estratto un pistola, indagato l’agente

Milano – Un giovane di 28 anni, di origine marocchina, è morto a Milano dopo essere stato colpito da un agente di polizia durante un’operazione antidroga nel parco di Rogoredo. Il ragazzo, irregolare sul territorio e con precedenti penali per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati, aveva in mano un’arma quando è stato ferito, a quanto pare alla testa. Non si registrano feriti tra le forze dell’ordine, mentre il poliziotto che ha sparato è stato interrogato in Questura: da quanto si è saputo, l’agente viene ascoltato con l’assistenza di un avvocato e quindi risulterebbe indagato, un passaggio necessario per tutti gli accertamenti. Allo stato, però, non è nota l’ipotesi di reato contestata. Secondo quanto ricostruito, gli agenti in borghese erano impegnati in un controllo nella zona, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato, vicino alla fermata della metropolitana gialla, al confine con il comune di San Donato Milanese. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, durante l’operazione di controllo, avrebbe estratto una pistola e l’avrebbe puntata contro gli agenti. In risposta uno dei poliziotti ha sparato. Il giovane si era avvicinato agli agenti in borghese mentre questi ultimi stavano cercando di arrestare un presunto spacciatore che opponeva resistenza. Le Forze dell’ordine avrebbero intimato l’alt, ma il 28enne ha reagito impugnando una pistola.