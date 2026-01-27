Precipita da una decina di metri: è gravissimo

Genova –Soccorsi in azione dalle 8 di lunedì 26 gennaio 2026 in via Gramsci per un 41enne, caduto da un’altezza di poco meno di 10 metri e finito in un’intercapedine nel parcheggio sotterraneo. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, polizia locale, auto medica Golf 3 e un’ambulanza della Croce Bianca. Mentre i vigili del fuoco provvedevano a recuperare il ferito, il personale del 118 ha avviato le operazioni per intubarlo. Stando a quanto ricostruito finora, l’uomo sarebbe entrato durante la notte da un accesso vietato, scavalcando una transenna. Era con una ragazza, che ha dato l’allarme. Accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, rischia la vita.