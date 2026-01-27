Si accascia in strada: uomo di 69 anni rianimato e trasportato all’ospedale di Rivoli

Collegno (TO) –Un uomo si è accasciato improvvisamente a terra sul marciapiede in via Niccolò Tommaseo a Collegno. È successo questa mattina, lunedì 26 gennaio, poco prima delle 10. Il caso vuole che nelle vicinanze ci siano tre infermieri del 118. Non sono in servizio, ma sono addestrati all’emergenza e non perdono tempo: iniziano le manovre rianimatorie e allertano la centrale operativa del 118 di Torino di Azienda Zero, che invia – come da procedura interna – il mezzo di soccorso avanzato più vicino.Il caso ha voluto che personale sanitario qualificato si trovasse al posto giusto nel momento giusto, poi ha fatto la differenza la tempestiva risposta del sistema: la centrale operativa del 118 di Torino e i mezzi sul territorio hanno permesso di attivare rapidamente tutte le risorse disponibili.