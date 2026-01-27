Smantellata rete di spaccio vicino a Tortona: tre persone arrestate

Torre Garofoli (AL) – L’attività investigativa partita lo scorso Aprile ha permesso ai Carabinieri di smantellare una piazza di spaccio nelle campagne al confine tra Tortona e Alessandria. L’operazione antidroga si è conclusa il 19 Dicembre con l’arresto in flagranza di tre persone e il sequestro di quasi due chili di droga tra eroina, hashish e cocaina. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un modus operandi ormai collaudato: gli acquirenti raggiungevano la zona boschiva, si fermano con l’auto, effettuavano una breve telefonata e nel giro di pochi istanti avveniva lo scambio della dose. Durante le indagini è emerso come la piazza di spaccio attirasse clienti non solo dalla Provincia ma anche dal nord d’Italia. Un giro di affari che, con la sola droga sequestrata, è stimato tra i 50 e 70 mila euro. Due dei sospettati sono stati bloccati immediatamente mentre il terzo ha tentato la fuga tra i rovi gettando cellulare e involucri durante il percorso. La fuga è durata poco: l’uomo è stato raggiunto e fermato dai Carabinieri. Il quantitativo e la varietà delle sostanze sequestrate hanno confermato l’esistenza di un’attività di spaccio strutturata e continuativa. Per i tre arrestati, tutti senza fissa dimora, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere.