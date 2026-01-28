Attraversa sulle strisce ed è travolta da un auto: grave ragazza di 17 anni

Mezzanego (GE) – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri nel Comune di Mezzanego, dove una ragazza di 17 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’allarme è scattato dopo l’intervento di una pattuglia del distaccamento della polizia stradale di Chiavari, che ha effettuato i rilievi sul posto. La giovane, rimasta ferita nell’impatto, è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, rendendo necessario il trasferimento nel nosocomio genovese. Alla guida del veicolo coinvolto nell’incidente c’era un uomo di 60 anni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità