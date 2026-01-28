Cade da una scala al Borsalino: uomo di 58 anni ricoverato

Alessandria – Grave incidente nel pomeriggio di ieri al centro sportivo Borsalino di Alessandria, dove un uomo di 58 anni è rimasto ferito dopo una caduta avvenuta mentre era impegnato in lavori di potatura. Secondo quanto riferito al 118, l’uomo stava lavorando sulla scala per tagliare alcuni rami quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato da quattro metri. L’impatto violento gli ha provocato fratture agli arti inferiori e contusioni multiple. Dopo la stabilizzazione, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria, dove è stato affidato alle cure dei medici per gli accertamenti e le terapie necessarie.