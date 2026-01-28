Cade dal tetto di un capannone: è grave al Cto

Castellamonte (TO) – Per cause in corso di accertamento, ieri mattina un operaio di 41 anni residente a Trino Vercellese (VC) è precipitato dal tetto di un capannone dove stava riparanto la copertiura. L’uomo è caduto dentro la struttura nella quale si trova un’officina, facendo un “volo” di almeno sei metri che potrebbe essere stato provocato dall’improvvisa rottura di un lucernaio. Alcuni operai hanno dato l’allarme e sul posto sono subito interveniuti i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri che, insieme agli ispettori dello Spresal dell’Asl To4, hanno raccolto gli elementi per stabilire l’esatta dinamica del’incidente. Nel prato di fronte all’edificio è atterrato l’elisoccorso di Azienda Zero: l’equipe medica, dopo aver stabilizzato le condizioni dell’uomo, lo ha trasportato al Cto di Torino. Le sue condizioni sono piuttosto serie in quanto ha riportato un trauma toracico, addominale e al bacino. È stato intubato e ricoverato in codice rosso con prognosi riservata.