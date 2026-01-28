Calcio Champions League – I Nerazzurri vincono 0-2 contro il Dortmund: purtroppo solo playoff

Dortmund ( Borussia Dortmund – Inter 0-2) – Alla fine non riesce l’impresa all’Inter che, pur battendo il Borussia Dortmund, manca la qualificazione diretta agli ottavi della Champions League 2025/26. I nerazzurri, vittoriosi per 2-0 di fronte al “muro giallo”, chiudono in decima posizione e a un solo punto dalla top-8. Curiosamente e sfortunatamente, è proprio il ko del Napoli (eliminato) a condannarli al turno-extra nel mese di febbraio, insieme alla vittoria dello Sporting. Le potenziali rivali saranno Benfica e Bodo/Glimt, ottavi contro il Man City o gli stessi Leoes. Dopo qualche difficoltà iniziale, con un gol divorato da Guirassy, l’Inter prende il comando delle operazioni, ma non ci sono grandi sussulti nel primo tempo: Bonny e Thuram non combinano, Luis Henrique resta timido e Bisseck crea la miglior chance nerazzurra. Nella ripresa, con gli ingressi di Pio Esposito e Frattesi, la squadra riceve nuova linfa. Sommer salva su Adeyemi, poi è apoteosi nerazzurra: magistrale punizione di Federico Dimarco e 1-0 all’80’. Nei minuti finali ecco anche Lautaro e Bastoni, con Diouf a siglare magistralmente il raddoppio (93′). L’Inter vince 2-0, manca gli ottavi e chiude decima: pesano quei punti persi contro Liverpool e Atletico.

Borussia Dortmund – Inter

Gol: st 35′ Dimarco, 48′ Diouf

Borussia Dortmund (3-4-2-1) – Kobel; Mané (43′ st Yan Couto), Emre Can, Schlotterbeck; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Bensebaini (37′ st Chukwuemeka); Beier, Fabio Silva (37′ st Brandt); Guirassy (22′ st Adeyemi). A disposizione: Ostrzinski, Meyer. All. Kovac.

Inter (3-5-2) – Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Luis Henrique, Sucic (43′ st Bastoni), Zielinski (29′ st Frattesi), Mkhitaryan (43′ st Diouf), Dimarco; Thuram (43′ st Lautaro), Bonny (11′ st Esposito). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, de Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Bovo. All. Chivu.

Arbitro: Kovacs (Rom).