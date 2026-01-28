Calcio Champions League – Partita senza emozioni tra Monaco e Juventus: finisce 0-0

Monaco ( Monaco – Juventus 0-0) – La Juventus sigilla con un pareggio contro il Monaco il proprio percorso nella League Phase di Champions League, chiudendo così la prima fase al tredicesimo posto. Già certa di un piazzamento ai playoff grazie al successo centrato nello scorso turno contro il Benfica di Mourinho, la Vecchia Signora esce con uno 0-0 dallo Stade Louis II, dove i bianconeri rischiano però di ritrovarsi sotto dopo pochissimi secondi dal calcio d’inizio: Perin sbuccia un rinvio e regala palla ad Akliouche, che sbaglia però incredibilmente a porta vuota. La squadra di Spalletti è in difficoltà e al 14’ viene bucata da Balogun: il gol dello statunitense viene però annullato dall’arbitro, che punisce una spinta dello stesso su Kalulu. Alla mezz’ora è invece una gran parata di Perin a negare la rete a Vanderson, mentre Openda firma (senza precisione) la prima sortita offensiva della Juve al 40’. Pogba (out per infortunio) osserva dalla tribuna la sfida tra il suo presente e il suo passato, ma nel secondo tempo c’è poco da vedere, visto che non accade praticamente nulla.

Monaco – Juventus

Monaco (3-4-2-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Coulibaly 6 (33’ st Bamba), Golovin (44’ st Ouattara); Balogun.In panchina: Stawiecki, Lienard, Biereth, Idumbo, Ilenikhena, Michal, Fati, Toure, Nibombe. All.: Pocognoli

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal (30’ st Cambiaso); Koopmeiners (28’ st Zhegrova), Thuram (38’ st David); Conceicao (1’ st Yildiz), Miretti (1’ st Adzic), McKennie; Openda. In panchina.: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Kostic, Joao Mario. All.: Spalletti

Arbitro: J. Sanchez (Spagna)