Calcio Champions League – La Dea perde in Belgio ma va comunque ai playoff

Bruxelles ( Union Saint Gilloise – Atalanta 1-0) – L’Atalanta chiude questa League Phase concludendo al quindicesimo posto questa prima fase di Champions League. Tanti rimpianti per la squadra di Palladino che, se avesse vinto, sarebbe potuta arrivare al non posto dietro al City. L’Union Saint Gilloise, vince meritatamente imponendosi per 1-0 su una Dea distratta. Dopo il blackout contro l’Atlethic Bilbao, la Dea non approfitta della serie di risultati favorevoli della lunga serata di Champions con tutte le squadre che giocano in contemporanea, finendo per perdere 1-0 in casa del Union Saint Gilloise. Serata storta per la squadra di Palladino che, nonostante si dicesse interessato alla partita di Champions, applica un evidente turnover per la sfida che, in caso di vittoria, sarebbe potuta valere l’accesso alla Top 8.

Union Saint Gilloise – Atalanta

Gol: 70′ Khalaili

Union Saint Gilloise (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Patris, Zorgane (57′ Schoofs), Van De Perre, Smith (85′ Niang); Khalaili, El Hadj (90+2′ Leysen); Florcuz (57′ Fuseini). All. Hubert

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou (74′ Pasalic), Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah (52′ de Roon), Ederson, Bernasconi; Samardzic (52′ De Ketelaere), Lookman (51′ Sulemana); Krstovic (61′ Scamacca). All. Palladino

Arbitro: Micheal Oliver