Calcio Coppa Italia – Il Como passa ai quarti di coppa: battuta la Fiorentina al Franchi

Firenze ( Fiorentina – Como 1-3) – Nell’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 il Como elimina la Fiorentina 3-1 in rimonta al Franchi e completa il tabellone dei quarti di finale. Pronti via e i padroni di casa stappano subito la partita: errore in uscita dei lariani, con Fabbian che pesca la zampata vincente di Piccoli al 7’. Gli uomini di Fabregas reagiscono subito, e al 20’ riportano l’incontro in equilibrio: Douvikas (poi uscito per infortunio, al suo posto Nico Paz) colpisce il palo di testa su corner, nella mischia della ribattuta Sergi Roberto è il più scaltro di tutti a insaccare alle spalle di Christensen. I ritmi calano leggermente fino all’intervallo, con il punteggio sull’1-1. Al 59’ una galoppata del neoentrato porta il Como a completare la rimonta: cross sul secondo palo, respinta non efficace di Fortini e sinistro di Nico Paz che vale il ribaltone. Vanoli perde Piccoli (al suo posto Gudmundsson) ma prova a riaccendere i suoi inserendo Fagioli e Gosens: i lariani gestiscono bene nel finale, chiudendo la pratica al 91’ con il ritorno in campo e al gol di Alvaro Morata, innescato da Kuhn. Il Como raggiunge il Napoli ai quarti, nel lato di tabellone con Inter-Torino: Bologna-Lazio e Juventus-Atalanta completano il quadro dal lato opposto.

Fiorentina – Como

Gol: 7’ Piccoli , 20’ Sergi Roberto , 59’ Nico Paz , 91’ Morata .

Fiorentina (4-1-4-1): Christensen ; Fortini , Comuzzo (dal 39’ st Pongracic ), Ranieri , Balbo (dal 21’ st Gosens ); Ndour (dal 21’ st Fagioli ); Harrison , Fabbian , Brescianini , Fazzini (dal 28’ st Solomon ); Piccoli (dal 21’ st Gudmundsson ). All. Vanoli.In panchina. De Gea, Lezzerini, Kouadio, Kospo, Sadotti, Bonanno, Deli, Braschi.

Como (4-2-3-1): Butez ; van der Brempt (dal 1’ st Smolcic ), Ramon , Diego Carlos , Moreno ; Da Cunha , Sergi Roberto (dal 25’ st Perrone ); Kuhn , Caqueret , Rodriguez (dal 25’ st Addai ); Douvikas (dal 28’ pt Nico Paz – dal 41’ st Morata ). All. Fabregas. In panchina. Tornqvist, Vigorito, Valle, Kempf, Vojvoda, De Paoli, Baturina, Pisati.

Arbitro: Ayroldi.