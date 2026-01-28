È morta ieri all’ospedale la donna ferita dal figlio con una sparachiodi

Caselle Torinese (TO) – Non ce l’ha fatta Luciana Cat Berro, la pensionata di 65 anni ricoverata al Giovanni Bosco di Torino in codice rosso dopo essere stata colpita alla testa dal figlio Luca Ferri di 40 anni con una pistola sparachiodi nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio nella cascina di Caselle dove i due risiedevano. Resosi conto della gravità delle ferite della madre è stato lo stesso figlio a chiamare i Carabinieri che sono giunti sul posto insieme all’ambulanza del 118. La donna è deceduta nella serata di ieri mentre il Ferri è stato arrestato ed è al momento detenuto nel carcere torinese delle Vallette.