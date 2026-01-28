Prima si scontra con un auto e poi scappa: individuato il responsabile

Serravalle Scrivia (AL) – Nella mattinata di ieri una vettura è uscita di strada e si è ribaltata, lungo la ex S.S 35 dei Giovi. La conducente del mezzo, dopo essere stata assistita dai sanitari, ha raccontato ai Carabinieri di essere stata urtata da un altro veicolo dopo una improvvisa inversione di marcia. Dopo lo scontro l’auto è fuggita senza prestare soccorso. I Carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza sono riusciti ad individuare il veicolo sospetto. L’analisi dell’auto ha mostrato segni compatibili ed evidenti con lo scontro avvenuto poco prima. I Carabinieri hanno confermato che il responsabile dovrà rispondere dei reati di omissione di soccorso e fuga dopo incidente stradale. La vittima è stata trasportata presso l’ospedale di Novi Ligure per gli accertamenti del caso.