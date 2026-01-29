Anziano si sente male in piscina: salvato dai sanitari del 118

Rivarolo Canavese (TO) – Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nella mattina di ieri , mercoledì 28 gennaio, intorno alle 12.15 a Rivarolo Canavese dove un uomo di 82 anni ha accusato un malore mentre si trovava in piscina. L’uomo è stato soccorso dai bagnini dell’impianto che hanno iniziato le manovre di rianimazione e chiamato i soccorsi. La centrale operativa del 118 di Torino ha inviato sul posto un’ambulanza ed il personale sanitario ha proseguito la rianimazione, fino a che il cuore dell’uomo non ha ripreso a battere. Il paziente, cosciente, è stato poi trasportato all’ospedale di Ivrea.