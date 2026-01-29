Associazione paracadutistica evade circa 3 milioni di euro: scoperta dalla finanza

Casale Monferrato (AL) – Scoperta dalla Guardia di Finanza, dopo una complessa attività di Polizia economico – finanziaria, l’evasione di oltre 3 milioni di euro da parte di una società sportiva dilettantistica del casalese, nota per la disciplina del paracadutismo, che avrebbe fatto un uso non aderente della reale veste associativa per beneficiare di agevolazioni fiscali. Le indagini hanno permesso di recuperare redditi non dichiarati pari a circa 3.195.000 euro per gli anni 2021,2022, 2023, dati in gran parte da decolli aerei e da lanci paracadutistici in tandem non registrati. Queste violazioni hanno portato a un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e, al sequestro di alimenti in cattivo stato di conservazione e la conseguente cessazione dell’esercizio di somministrazione di bevande e alcolici. Violazioni che hanno aggiunto sanzioni per 7.264 euro.