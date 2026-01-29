In Provincia di Asti quattro Comuni sono senza botteghe

Asti – Stando ai dati forniti dalla Camera di Commercio sono ben quattro i Comuni in provincia di Asti a non avere più nemmeno una bottega. Si tratta di Castelletto Molina, Capriglio, Cossombrato e Quaranti. Per le impietose statistiche su 7.896 Comuni italiani, quelli senza negozi rappresentano il 2,6%, mentre nell’astigiano siamo al 3,4%. Nei piccoli Comuni sono già scomparsi le edicole e i negozi di abbigliamento, di alimentari e bar. Tutto ciò mentre in tutta la provincia i piccoli esercizi sono in forte crisi a causa della grande distribuzione e del commercio online. A risentire maggiormente della crisi sono gli anziani che non hanno confidenza con internet.