La Polizia ferma un pusher di 17 anni in fuga su un monopattino

Torino – Dopo un inseguimento una pattuglia della Polizia ha raggiunto e fermato in via Frassineto un pusher di 17 anni che tentava la fuga a bordo di un monopattino. Il giovane è stato notato dagli agenti della squadra volanti mentre si trovava in Corso Trapani. Alla richiesta di fermarsi, il ragazzo ha accelerato gettando a terra un panetto di hashish. La successiva perquisizione della cantina dell’abitazione ha portato al rinvenimento di altri sei panetti di hashish, per un peso complessivo superiore ai 600 grammi, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. In casa sono stati trovati anche 1.750 euro in contanti. Nel corso dei controlli gli agenti hanno individuato due casseforti, una in cantina e una nell’abitazione, entrambe con tracce di sostanza stupefacente all’interno. È stato inoltre sequestrato uno smartphone che il giovane ha dichiarato di aver trovato tempo prima a una fermata dell’autobus, circostanza che gli è valsa una denuncia per ricettazione.

Per lui sono scattate le manette e l’arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale per i minorenni di Torino, che ha disposto nei confronti del giovane la misura del collocamento in comunità.