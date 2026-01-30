Calcio Serie A – Il Genoa perde al 90′ contro la Lazio: beffato da un rigore

Roma ( Lazio – Genoa 3-2) – La 23ª giornata di Serie A si apre con la vittoria della Lazio sul Genoa: l’anticipo in scena all’Olimpico regala infatti un pirotecnico 3-2. Maurizio Sarri fa debuttare subito dal primo minuto il nuovo arrivato Daniel Maldini, ma è costretto a rinunciare sia a Zaccagni che a Romagnoli. La prima parte di gara è di studio e non regala particolari emozioni. Il primo tempo si chiude infatti a reti bianche, con la Lazio che si ripresenta poi in campo in avvio di ripresa con maggiore determinazione e intraprendenza: un atteggiamento che dà i suoi frutti. È infatti il 55’ quando il Var richiama l’arbitro al monitor per valutare un tocco di mano in area di Martin, dopo un cross di Isaksen deviato anche dal polpaccio ravvicinato di Ostigard: la review è lunga e Zufferli assegna il penalty, che Pedro trasforma poi nell’1-0. I biancocelesti insistono e al 62’ salgono pure sul 2-0: Isaksen sfrutta un erroraccio di Martin e serve l’assist a Taylor, che trova così il suo primo gol in Serie A. Passano pochi istanti e Zufferli viene però richiamato nuovamente dal Var: questa volta a parare il tiro di Malinovskyi è la mano di Gila, con il direttore di gara che indica quindi il dischetto a favore del Genoa. Dagli undici metri si presenta proprio l’ucraino, il quale fa 2-1: Provedel riesce infatti soltanto a toccare il pallone, ma non a respingerlo. Il Grifone torna a crederci e al 75’ pareggia 2-2: Provedel nega il gol olimpico a Malinovskyi, ma non può nulla sulla ribattuta in rete di Vitinha. I colpi di scena all’Olimpico non sono però finiti: al 97’ Zufferli viene infatti invitato per una terza volta al monitor dal Var e per la terza volta assegna un rigore per un fallo di mano. A commetterlo è Ostigard, sull’inzuccata di Ratkov: Cataldi si incarica della battuta del penalty e vince la partita per la Lazio al 100’. Il 3-2 finale porta quindi Sarri a 32 punti, mentre De Rossi mastica amaro e resta fermo a 23.

Lazio – Genoa

Gol: 1’ st rig. Pedro , 17’ st Taylor , 22’ st rig. Malinovskyi , 30’ st Vitinha , 45’+10’ st rig. Cataldi

Lazio (4-3-3): Provedel ; Marusic , Gila , Provstgaard , Pellegrini (37’ st Nuno Tavares ); Taylor (37’ st Dele-Bashiru ), Cataldi , Basic ; Isaksen (42’ st Noslin ), Maldini (28’ st Raktov ), Pedro (28’ st Cancellieri ). In panchina.: Motta, Furlanetto, Vecino, Rovella, Dia, Belahyane, Hysaj, Lazzari, Zaccagni. All.: Sarri.



Genoa (3-5-2): Bijlow ; Marcandalli , Ostigard , Vasquez ; Norton-Cuffy , Malinovskyi (42’ st Masini ), Frendrup , Ellertsson , Martin (23’ st Messias ); Colombo (35’ st Ekuban ), Vitinha (36’ st Cornet ). In panchina.: Leali, Sommariva, Thorsby, Zatterstrom, Onana, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Otoa, Celik, Nuredini. All.: De Rossi

Arbitro: Zufferli