Corteo Askatasuna: il Prefetto di Torino fissa il percorso e i divieti

Torino (Ansa) – Sono state definite le misure di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in vista della manifestazione nazionale contro lo sgombero di Askatasuna in programma domani, a Torino. Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Donato Cafagna, si è riunito, alla presenza del questore e dei comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza per un esame della situazione. Alla luce degli incontri avviati nelle scorse ore dalla questura coi promotori, sono state concordate le linee di indirizzo per la definizione del percorso e delle modalità di svolgimento della manifestazione. È stato stabilito che i cortei partiranno da Porta Susa e Porta Nuova, percorrendo corso Vittorio Emanuele II verso il lungo Po, per ricongiungersi con il gruppo proveniente da Palazzo Nuovo. Il corteo attraverserà poi il quartiere Vanchiglia e si concluderà in zona Regio Parco, individuata dagli organizzatori come area di sosta dei pullman. “Tenuto conto di quanto avvenuto in analoghe manifestazioni – fanno sapere dalla Prefettura – durante le quali antagonisti hanno lanciato bottiglie molotov, bombe carta e materiale pirotecnico contro le forze dell’ordine, il prefetto ha adottato due ordinanze urgenti a tutela della sicurezza pubblica. La prima dispone il divieto di somministrazione da asporto e di detenzione di bevande in contenitori di vetro o alluminio o comunque atti all’offesa; la seconda vieta la detenzione di oggetti idonei all’occultamento del viso, nonché di fumogeni e materiale esplodente di qualsiasi natura. Il Comune è stato incaricato dei provvedimenti di viabilità, dei divieti di sosta, della rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti e della comunicazione del percorso ai commercianti e alla cittadinanza“.