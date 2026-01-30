Evade dagli arresti domiciliari: uomo di 85 anni finisce in carcere

Savona – Nell’ambito dei servizi svolti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati, nei giorni scorsi i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato in flagranza per il reato di evasione un savonese di 85 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, ed è stato individuato a Savona dai Carabinieri della Sezione Radiomobile. L’anziano è finito in carcere.

