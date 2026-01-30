In provincia di Alessandria sono già nove i paesi senza negozi

Alessandria – Ieri abbiamo scritto della provincia di Asti dove esistono quattro paesi senza negozi. Ora scriviamo della provincia di Alessandria dove sono nove i Comuni senza negozi: Carrega Ligure (nella foto), Castellania Coppi, Castellar Guidobono, Castelletto d’Erro, Denice, , Momperone, Montacuto, Olivola, Volpeglino. Secondo la società di consulenza Nomisma, in base ai dati delle Camere di Commercio, in Italia ci sono 206 Comuni che non hanno più nemmeno un negozio. Quindici in provincia di Alessandria sono i Comuni dove c’è solo un negozio: Berzano di Tortona, Spineto Scrivia, Borgoratto, Bozzole, Casasco, Cavatore, Cerreto Grue, Grognardo, Grondona, Malvicino, Mongiardino Ligure, Montecastello, Odalengo Piccolo, Roccaforte Ligure, Solonghello, Roccaforte Ligure. È lo spopolamento dei piccoli centri a determibare la fuga dei commercianti che non riescono a tirare avanti per la scarsità dei clienti dovuta al forte calo demografico. Ma a determinare il fenomeno è anche la possibilità di acquistare qualsiasi cosa on line col vantaggio che te la portano anche a casa. Insomma i tempi cambiano, le abitudini e le necessità anche.