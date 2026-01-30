Incidente alle porte di Milano: ciclista travolto e trascinato da un camion, morto sul colpo

Gaggiano (MI) – Il telaio in carbonio della sua bici da corsa spezzato a metà, poco più in là il corpo straziato. Un ciclista milanese di 65 anni, Sante Maurizio Caldera, è stato travolto e ucciso da un tir in via Marco Polo a Gaggiano (hinterland ovest di Milano) nel primissimo pomeriggio di ieri, giovedì 29 gennaio. Il conducente 37enne del mezzo pesante, sotto shock, si è fermato a prestare soccorso. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale dei Fontanili. Immediatamente è scattata la chiamata al 112. I sanitari del 118, sul posto con un’automedica e un’ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il 65enne è rimasto incastrato sotto le ruote gemellate del rimorchio. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che si sono occupati del recupero del corpo. Il sinistro sarebbe stato ripreso da una telecamera a circuito chiuso della zona. Le immagini sono state acquisite e saranno analizzate dai “ghisa” coordinati dalla procura.