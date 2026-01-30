Pallacanestro Eurolega – Milano ritrova il sorriso: battuto il Partizan

Milano ( Olimpia Milano – Partizan Belgrado 85 -79) – L’Olimpia Milano ritrova il sorriso. Nella 25esima giornata di Eurolega di basket, l’EA7 Emporio Armani supera il Partizan Belgrado 85-79 tra le mura amiche, dell’Allianz Cloud di Milano. Per i ragazzi di Peppe Poeta, che lottano in difesa e sono costantemente al comando della gara, brilla Zach LeDay, ex della partita, con 20 punti. Agli ospiti non bastano i 17 punti messi a segno da Sterling Brown. L’Olimpia sale così a 24 punti, mentre i serbi restano fermi a quota 16.Dopo tre pesanti ko consecutivi che ne minano le speranze di post-season, la squadra di Peppe Poeta torna al successo in Eurolega contro il Partizan Belgrado (85-79), grazie soprattutto a LeDay che, dopo qualche gara opaca, spolvera l’abito da gala: 20 punti e impatto decisivo nei 3′ finali, con sei punti vitali. Ottimo l’apporto anche dell’altro lungo, Nebo. Milano allunga dopo l’intervallo con Nebo: Bolmaro si infortuna al gomito (entità da valutare) ma quattro triple in fila – due di Ellis, una di Guduric e l’ultima di Ricci – segnano il +12 (69-57). Flaccadori ha la possibilità di chiudere la contesa ma sbaglia un tiro aperto dall’angolo e lì scatta la rimonta del Partizan (-3, 71-68). LeDay si prende il finale e l’Olimpia cattura il successo.

Olimpia Milano – Partizan Belgrado

Parziali: 25-22, 27-21, 17-14, 16-22

Olimpia Milano: Ellis 11, Booker 3, Tonut n.e, Bolmaro 9, Brooks 9, LeDay 20, Ricci 3, Flaccadori, Guduric 7 (6 ast), Shields 8, Nebo 15, Dunston n.e. Coach Poeta.

Partizan Belgrado: Muurinen n.e, Osetkowski 14, Bosnjakovic n.e, Mijailovic, Brown 17, Payne 16, Bonga 6, Lakic 9, Parker n.e, Jekiri 12 (6 reb), Fernando 3, Calathes 2 (7 ast). Coach Penarroya.