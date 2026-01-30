Pallacanestro Serie B interregionale – Il Gulliver Derthona torna alla vittoria: battuta in casa Oleggio

Tortona ( Gulliver Tortona – Oleggio Magic Basket 96-75) – Torna alla vittoria la squadra di coach Talpo nel campionato di Serie B Interregionale. I Leoni superano Oleggio con il risultato di 96-75 nella terza giornata del girone di ritorno, ribaltando anche la differenza canestri della gara d’andata. Avvio di gara equilibrato, con Oleggio avanti 19-20 nei primi minuti. Tortona trova il primo vantaggio dell’incontro dalla lunetta con Bottelli, ma la risposta dei lombardi è immediata, guidata dalle alte percentuali dalla lunga distanza. Nel finale di primo tempo i canestri di Di Meo e Fogliato permettono alla squadra di coach Talpo di ridurre il divario. All’intervallo il punteggio premia Oleggio, avanti 40-44.La ripresa si apre ad alto ritmo, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. I bianconeri riducono progressivamente il divario fino al -1 cambiando l’inerzia della partita. Oleggio tenta nuovamente l’allungo, ma Josovic sale in cattedra e firma il pareggio sul 57-57 a due minuti dalla fine del terzo periodo. I Leoni aumentano l’intensità difensiva e, sfruttando le transizioni, piazzano un break che consente loro di chiudere il quarto sul +6 (66-60). Nell’ultimo periodo la squadra di coach Talpo mantiene i ritmi elevati e mette a segno un allungo importante. Il divario creato dal sodalizio bianconero è insormontabile per Oleggio e il Derthona torna così alla vittoria, superando i lombardi tra le mura amiche. Prossimo appuntamento per la Serie B Interregionale, sabato 7 febbraio in casa al Pala Camagna contro la Marnatese.

Gulliver Tortona – Oleggio Magic Basket

Parziali: 19-20/ 40-44 (21-24)/66-60 (26-16)/96 -75 (30-15)

Gulliver Tortona: Di Meo, Fogliato, Battelli, Bresciani, Obakhavbaye, Chikal, Wilkinson, Pisati, Coulibaly, Solazzi, Jososvic, Taverna. Coach Talpo

Oleggio Basket: Bandirali, Souleyman, 12 Toffanin, 15 Chauveau, 16 Gulic, 17 Youssef, 21 Jovanovic, 24 Cortellino, 25 Ceccato, 30 Grassi, 31 Pillepech, 32 Costaglione, 33 Restelli. Coach Cardelli.