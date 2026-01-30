Pedone investito a Gavi: gravi le sue condizioni

Gavi (AL) – A Gravi nel pomeriggio di ieri un uomo di 45 anni è stato investito mentre attraversava la strada. Secondo le prime informazioni, il pedone è rimasto incosciente a terra dopo l’urto. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto con il mezzo di soccorso avanzato proveniente da Novi Ligure, hanno proceduto all’incubazione dell’uomo per stabilizzarne le condizioni. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria, dove si trova ora in prognosi riservata. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri di Novi Ligure, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e a verificare eventuali responsabilità.