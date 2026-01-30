Scontro tra un furgone e due auto in una rotonda: circolazione nel caos per tre ore

Nichelino (TO) – Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, nella rotonda all’incrocio tra strada Debouché e via Vinovo a Nichelino e Stupinigi a Vinovo. A scontrarsi sono stati un furgone Renault, che si è schiantato al centro della rotatoria, e due auto. Si tratta di una Kia Sportage e di un suv Mercedes. Quest’ultimo è andato a propria volta a schiantarsi contro il furgone al centro della rotonda. I due conducenti delle auto hanno riportato lesioni all’apparenza non gravi e sono stati trasportati in ambulanza dai sanitari del 118 Azienda Zero rispettivamente negli ospedali Cto di Torino e Santa Croce di Moncalieri. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale di Nichelino (sul cui territorio è ricaduto l’accaduto), che indagano sulla dinamica allo scopo di stabilire le rispettive responsabilità. L’incidente ha provocato il caos per circa tre ore e mezza, quando i veicoli coinvolti sono stati rimossi.