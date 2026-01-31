Calci e pugni alla madre che finisce all’ospedale, in codice rosso, con 90 giorni di prognosi

Saluggia (VC) – Grave episodio di violenza domestica, interrotto dall’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Crescentino che, col supporto dei militari di Trino, di Livorno Ferraris e d’un equipaggio del Nucleo Radiomobile, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, che stava picchiando la madre che vive con lui. “Dammi i soldi” urlava il figlio alla madre sessantenne che si opponeva, per cui sono scattate le violenze: con pugni e calci. Durante una “pausa” dell’aggressione, la donna è riuscita a dare l’allarme componendo il numero unico di emergenza 112. Una telefonata drammatica, raccolta da un operatore del centralino che ha immediatamente compreso la gravità della situazione: “Aiuto, mio figlio mi sta massacrando di botte“, avrebbe detto la donna con voce disperata. Giunti nell’abitazione dei due, i Carabinieri hanno trovato la donna in condizioni gravi con evidenti segni di violenza: immediatamente è stato richiesto l’intervento del personale sanitario che l’ha trasportata in codice rosso in ospedale, dove è stata ricoverata e refertata con una prognosi di 90 giorni. Dalle prime ricostruzioni, basate sulle dichiarazioni della vittima e sugli accertamenti svolti all’interno dell’abitazione, è emerso che l’uomo avrebbe da tempo usato violenza sulla madre. Anche la notte precedente, completamente ubriaco, avrebbe tentato di ottenere denaro dalla donna con la violenza. Il soggetto, presente in casa all’arrivo dei militari, è stato dichiarato in arresto e accompagnato nella sede del Comando Provinciale per svolgere tutte le formalità di rito. Da qui è stato trasferito alla locale casa circondariale, dove si trova tuttora. La donna, visibilmente provata e con evidenti segni di violenza, è stata soccorsa sul posto dalla squadra del 118, medicata e successivamente trasportata in ospedale. Qui i medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in tre mesi.