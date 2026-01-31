Consegnava droga a domicilio vestito da rider: in casa sua mezzo chilo di “merce”, arrestato

Milano – Ha finto di essere l’addetto alle pulizie in una struttura ricettiva, ma nascondeva quasi mezzo chilo di droga che consegnava casa per casa vestito da food delivery. Giovedì 29 gennaio la polizia ha arrestato a Milano un cittadino peruviano di 24 anni, risultato con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio. Il ragazzo di 24 anni ha prima cercato di defilarsi, poi ha affrontato gli agenti dicendo loro di essere un addetto alle pulizie e di non poterli fare entrare nell’appartamento senza aver chiesto prima al proprietario. Ma una volta entrati nel locale, i poliziotti hanno notato dei bilancini di precisione, denaro contante e pezzi di sostanza bianca e marrone. L’uomo è stato trovato con tre etti di marijuana, un etto di hashish, 10 bustine di cocaina rosa e 15 di cocaina bianca, alcune boccette di popper (nitriti alchilici) e materiale per il confezionamento. Stando alle indagini, il ragazzo aveva affittato l’appartamento per circa un mese, usava abbigliamento ed equipaggiamenti di piattaforme di food delivery per consegnare droga a domicilio.