Tentato furto nella seconda casa di famiglia: il vicino scopre tutto e fa arrestare i ladri

Bussoleno (TO) – Giovedì sera i Carabinieri hanno arrestato due ladri di 18 e 25 anni. Stavano svaligiando la seconda casa di una famiglia, ma un vicino si è accorto di tutto e ha chiamato il 112. Credendo di non essere visti, i ladri si erano introdotti nell’appartamento organizzandosi per portare via molti oggetti. Nel giro di pochi minuti, avevano preso la televisione e diverse suppellettili, preparandosi alla fuga. A questo punto, però, il vicino si è insospettito per una serie di forti rumori e ha chiamato i Carabinieri che sono arrivati nel giro di pochi minuti. I militari hanno sorpreso i due ladri mentre sgattaiolavano per strada e li hanno fermati. Il successivo sopralluogo in casa ha accertato che erano entrati nell’alloggio forzando la porta di ingresso. Arrestati, sono stati portati a Torino per il processo con rito direttissimo. Sono risultati entrambi senza fissa dimora.