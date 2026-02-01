Calcio Eccellenza – Cinque gol dell’Ovadese alla Luese: termina 5-0

Ovada (AL) – Torna al successo sul campo del Geirino l’Ovadese. Contro la Luese Cristo è finita 5-0. L’Ovadese non vinceva tra le mura amiche dal 30 novembre scorso, giorno del sofferto successo 1-0 contro la Cheraschese. La vittoria di oggi è anche la prima del 2026. L’Ovadese prova subito a prendere il controllo delle operazioni confidando sul livello relativo degli avversari. Il primo colpo di testa di Merialdo è sul fondo. Subito dopo l’occasione capita sui piedi di Romei: il centravanti riceve in area da Bonicco ma il suo sinistro potente è alto sulla traversa. La pressione ovadese si concretizza al 5′: corner da sinistra, irrompe Sciutto che di testa insacca. La rete non cambia la sostanza. Clamoroso l’errore di Romei al 19′: l’attaccante scatta oltre la linea dei difensori, entra in area ma scarica il suo sinistro sul fondo. L’attaccante si rifa due minuti dopo dal dischetto. Il rigore è fischiato per un fallo di mano, l’attaccante spiazza il portiere. Dopo la rete l’Ovadese ha altre due occasioni per rimpinguare il punteggio. Il ritmo cala nell’ultima porzione di primo tempo. Allo scadere la terza rete: ennesimo corner da sinistra, in area raccoglie Mocerino che insacca in mezza girata. Prima della fine c’è gloria anche per Casone che segna la prima rete della sua stagione e trova addirittura la doppietta. Prima rete con una bella girata in area, la seconda con una deviazione in mischia.

Ovadese – Luese

Gol: pt 5′ Merialdo, 10′ Romei, 44′ Mocerino; st 12′ Casone, 32′ Casone

Ovadese: Gaione, Visentin, Bonicco, Mocerino, Bianchi, Bosic, Sciutto, Genocchio, Romei, Barletto, Merialdo. All.: Carosio.

Luese: Proano Bucheli, El Hassib (dal 70′ Pillai), Bermond, Peinetti, Andris, Farfariello, Benestante (dal 64′ Tomasulo), Andretta, Carlisi (dal 79′ La Marca), Giovannelli (dal 46′ Albanese), Bisi. In panchina: Cadili, Derouich.